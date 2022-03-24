Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı: Rusya Kiev'i kuşatamadı

Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rus ordusunun aradan bir ay geçmesine rağmen Kiev'i kuşatmayı başaramadığını duyurdu.

Karar'ın haberine göre; Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal girişimine yönelik son bilançoyu açıklarken, Rus ordusunun operasyonun üzerinden bir ay geçmesine rağmen hala başkent Kiev'i kuşatamadığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaklaşık bir hafta içinde Kiev yönetimini düşürmeyi planlamasına rağmen, Rus ordusunun ağır kayıplar vermesi ve ülke genelinde ciddi bir ilerleyiş sağlayamaması dikkat çekti. Dün ABD Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ilerleyişinin durduğu, Ukrayna'nın karşı hamleye geçebileceği ifade edildi.

Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Rus ordusunun ülkenin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediği ve başkent Kiev'i kuşatamadığı bildirildi. Rus ordusunun ülkenin batı bölgelerinde hakimiyet sağlayamadığının hatırlatıldığı açıklamada; Rusya'nın Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek için saldırılardan vaz geçmediği ve cephedeki durumu iyileştirmek için tahkimat yaptığı ifade edildi.

Son 24 saatte yaşananlara da yer verilen açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev, Romanovka, Noviye Petrovtsi, Kalinovka, Gorinka ve Puşa-Voditsa'ya topçu saldırısı yapıldığı belirtildi.

Çatışmaların en yoğun yaşandığı Mariupol'daki son durumla ilgili olarak da, Rusya'nın hava ve topçu atışlarının artarak sürdüğü açıklandı.

Rusya'nın sivil-askeri bölge ayrımı yapmadan sürdürdüğü saldırılarında bugüne kadar 121 çocuk en az 960 sivil hayatını kaybetti. .