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Ukrayna füze saldırılarına uyandı! Çok sayıda patlama sesi duyuldu

Kiev'de hava savunma sistemi devreye girdi, patlama sesleri duyulduğu iddia ediliyor. Ukrayna basınına göre Vinnitsa ve Mikolayiv'e füze saldırıları düzenleniyor.

1 Saat Önce
2022-10-11 10:24:28
Ukrayna füze saldırılarına uyandı! Çok sayıda patlama sesi duyuldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dünkü hava saldırılarının ardından bugün de saldırılar devam ediyor. Bu sabah başkent Kiev'de patlama sesleri duyuldu ve ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Rus güçleri, Kiev, Odessa, Mikolayiv, Krivyi Rih'i hedef aldı.

RUS GÜÇLERİNİN DÜNKÜ SALDIRILARINDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi. .

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