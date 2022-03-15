Ukrayna: FOX News kameramanı saldırıda öldü

ABD televizyon kanalı FOX TV kameramanının, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

FOX News Media CEO'su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

55 yaşındaki Pierre Zakrzewski'nun Londra'da görev yaptığı ancak savaş sebebiyle şubat ayında Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. Fox News Media CEO'su Suzanne Scott yaptığı açıklamada, "Zakrzewski uzun yıllardır bizimle çalışıyordu. Irak'ta, Afganistan'da ve Suriye'de çalıştı. Çok yetenekli ve yardım severdi. Cesareti ve profesyonelliği sayesinde meslektaşları tarafından takdir edilirdi" ifadelerini kullandı.

AA .