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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna: Esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya ile esir değişiminin yapıldığını, bu çerçevede 11’i kadın toplam 41 Ukraynalının kurtarıldığını söyledi.

3 Gün Önce
2022-05-06 20:04:20
Ukrayna: Esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk yaptığı açıklamada, bugün Rusya ile bir esir değişiminin daha gerçekleştiğini, kurtarılanların 28'inin asker, 13'ünün sivil olduğunu ifade etti.

"Yeni bir esir değişimi daha gerçekleşti. 11'i kadın 41 kişi geri döndü. 28 askeri ve 13 sivil evlerine dönüyor. Bugün serbest bırakılanların arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibinin olması özellikle sevindirici."

Ukrayna makamlarınca dün yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı, bunun sonucunda 324 Ukraynalının kurtarıldığı açıklanmıştı. .

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