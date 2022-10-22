Ukrayna duyurdu: Rusya saldırmaya devam ediyor

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerde Rus güçlerince saldırıların düzenlendiği duyuruldu.

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sabah patlama sesleri duyulurken başkent Kiev başta olmak üzere bazı ketlerde hava saldırısı alarmı verildi.

Dnipro Bölgesi Valisi Valentin Rezniçenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bölgeye bağlı Marganets ve Nikopol şehirlerine yönelik Rus güçlerince ağır topçu saldırılarının düzenlendiğini ve buradaki enerji altyapısının hedef alındığını belirtti.

Lutsk şehri Belediye Başkanı İgor Polişçuk ise yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin şehirdeki enerji altyapısını füzelerle vurduğunu, şehrin bir kısmında elektriğin kesildiğini aktardı.

Ayrıca Ukrayna'nın Mıkolayiv, Hmelnitski, Rivne bölgelerine yönelik Rus güçlerince saldırıların düzenlendiği bildirildi.

KİEV'E FIRLATILAN FÜZELER İMHA EDİLDİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, başkentte hava saldırısı alarmlarının çaldığını belirterek, "Kiev'e doğru fırlatılan birkaç füze, bölgedeki hava savunma güçleri tarafından imha edildi." ifadesini kullandı.

Saldırı tehlikesinin sürdüğüne dikkati çeken Kliçko, halka evlerde ve sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Kiev'de sirenler çalmaya devam ediyor. .