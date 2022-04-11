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Ukrayna duyurdu: Rusya, askeri birliklerini güçlendiriyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında bulunan askeri birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini ileri sürdü.

1 Saat Önce
2022-04-11 07:56:45
Ukrayna duyurdu: Rusya, askeri birliklerini güçlendiriyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri birliklerini güçlendirdiği iddia edilen açıklamada, "Rusya'da, askeri birliklerin yer değiştirmesi, komuta kontrol sisteminin güçlendirilmesi ve birliklere maddi ve teknik desteğin sağlanmasına yönelik adımlar atılıyor." denildi.

Bunun için Rusya'nın doğu ve merkez askeri bölgelerinden, Ukrayna'nın sınırında bulunan Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerine askeri birlikler konuşlandırıldığı ileri sürülen açıklamada, "İşgalciler, Harkiv kentini kısmen bloke etmeye devam ediyor. Harkiv şehri için çatışmaların yoğunlaşması olasılığı var." ifadelerine yer verildi.

"DONBAS İÇİN ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞACAK"

Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Rus ordusunun, Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

İleride Donbas için çatışmaların yoğunlaşacağını belirten Gayday, "Bölgeye, askeri güç ve teçhizat yığıldığını görüyoruz. Bunun için hazırlanıyoruz." dedi.

"RUS ORDUSU RUBİJNE KENTİNE SALDIRI DÜZENLEDİ"

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın Rubijne kentine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Gayday, halka uyarıda bulunarak "Yine bir kimyasal saldırı yapıldı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın" ifadelerini kullandı. .

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