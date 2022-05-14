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Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Harkiv'den çekildi

Ukrayna ordusu, Rusya güçlerinin, haftalarca yoğun çatışmalara sahne olan Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'den çekildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-05-14 14:33:29
Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Harkiv'den çekildi

Ordu, Rus birliklerinin Donbas'ta yeni kasaba ve köylere saldırdığını açıklarken, bölge valisi Donetsk'te Rus bombardımanı sonucu bir sivilin daha öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"27 BİN 200 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna'nın açıklamasına göre, savaşın başından bu yana 27 bin 200 Rus askeri öldürüldü, 200 uçak ile bin 218 Rus tankı da imha edildi.

AZOVSTAL FABRİKASINDA SON DURUM

Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal fabrikasında bulunan Ukrayna güçlerinin tahliyesine yönelik çabalar da sürüyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, askerlerin çıkarılması konusunda Rusya ile müzakerelerin çok zor yürütüldüğünü ve oradaki askerlerin tamamını kurtarmak istediklerini dile getirdi.

KİEV SAVAŞ SUÇU DAVALARINA HAZIRLANIYOR

Kentteki son Ukrayna birliği olan Azak Alayı komutan yardımcısı, fabrikada mahsur kalan askerlerinin mühimmat, yiyecek, su ve ilaç sıkıntısına rağmen "ellerinden geldiğince” dayanacaklarını söyledi ve Rusya güçlerinin tesise yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kiev yönetimi Rusya'ya karşı savaş suçu davalarına da hazırlanıyor.

Ukrayna Başsavcısı, Rus askerlerine karşı 41 savaş suçu davası açacaklarını duyurdu. .

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