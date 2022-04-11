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Ukrayna: Düşman, Donetsk ve Luhansk'tan vazgeçmiyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen ele geçirme planından vazgeçmediğini bildirdi.

33 Dakika Önce
2022-04-11 21:48:47
Ukrayna: Düşman, Donetsk ve Luhansk'tan vazgeçmiyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ve halkının, Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini 47. gününde de sürdürdüğü aktarıldı.

Rus birliklerinin Mariupol'ün belirli bölgelerinde saldırı operasyonunu devam ettirdiği belirtilen açıklamada, "Düşman, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamen ele geçirilmesi planından vazgeçmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus askerlerin çoklu fırlatma roket sistemleri ile Harkiv kentini kısmen engellemeye çalıştığı kaydedilerek, "Rus birlikleri, Herson kenti ve bölgesindeki vatandaşlar üzerinde psikolojik etki yaratmak için faaliyetler yürütüyor. Rusya'nın sözde askeri operasyonunu kendi gerekçeleriyle anlattıkları bilgi bültenleri dağıtıyor." denildi.

Özellikle birlikteki asker kayıplarını doldurmak için Luhansk bölgesinde 65 yaşın altındaki erkekler için seferberlik ilan edildiğine işaret edilen açıklamada, "Rus askerleri bu yaştaki kişileri tespit etmek ve zorla asker kaydı yaptırmak için kamu binaları ile fabrikalara baskın düzenliyorlar." bilgisine yer verildi.

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Açıklamada, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin geçici olarak işgal edilen topraklarındaki işgal birimleri arasında yayılan bilgi kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde karşı saldırı ve Kırım yarımadasına girme olasılığını planladığı bildirildi. AA .

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