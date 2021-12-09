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'Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor'

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürdü.

19 Dakika Önce
2021-12-09 22:39:44
'Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor'

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin Rusya tarafından talep edilen rota değişiklik talebine uymadığı ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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