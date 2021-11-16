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Ukrayna donanması, Doğu Akdeniz-2021 Tatbikatı’na katıldı
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Ukrayna donanması, Doğu Akdeniz-2021 Tatbikatı’na katıldı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’na katıldı.

2 Saat Önce
2021-11-16 20:49:38
Ukrayna donanması, Doğu Akdeniz-2021 Tatbikatı’na katıldı

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uluslararası tatbikata katılım sayesinde, NATO standartlarına göre deniz operasyonlarını planlama, organize etme ve yürütme becerilerini geliştirme fırsatı sağladığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Görev Grupları (SNMG-2, SNMCMG-2) ile dost ülkelerin iştirakiyle 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de düzenlendi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Deniz Kuvvetleri temsilcisinin Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'na katıldığını bildirilirken şu ifadeleri kullanıldı:

“Bu tür uluslararası tatbikatlara katılım, NATO standartlarına göre deniz operasyonlarını planlama, organize etme ve yürütme ayrıca kuvvetlerin konuşlandırılması ve deniz operasyonlarının yürütülmesi sırasında lojistiğin planlanması ve koordinasyonu becerilerini geliştirme fırsatı sağlar.”

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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