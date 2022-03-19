Ukrayna direniyor! 'Putin'in 'B Planı' da başarısız oldu'

Rusya'nın Ukrayna işgali, Kremlin'in istediği gibi gitmiyor. Putin'in 'B Planı' da başarısız oldu. Kremlin, Ukrayna'nın kilit şehirlerini yavaşça kuşatmak ve içlerindeki direniş güçlerini boğmak için hızla strateji değiştirdi. Ancak savaş dördüncü haftasına girerken Batılı yetkililer, Kremlin'in yedek planının önemli bir fark yaratmadığını söylüyor.

Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'nın kontrolünü hızla ele geçirmek için birkaç gün içinde Kiev'e hücum etme umutları, Ukrayna kuvvetlerinin gösterdiği direniş karşısında başarısız oldu.

Rusya, Putin'in 'B Planı' olarak adlandırdığı yedek işgal planı bile duraksadığı için Ukrayna'da ciddi bir ilerleme kaydedemiyor.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre; Kremlin, Ukrayna'nın kilit şehirlerini yavaşça kuşatmak ve içlerindeki direniş güçlerini boğmak için hızla strateji değiştirdi. Ancak savaş dördüncü haftasına girerken Batılı yetkililer, Kremlin'in yedek planının önemli bir fark yaratmadığını söylüyor.

"Yalnızca planlandığı gibi gitmemekle kalmıyor, aynı zamanda daha az öğütücü bir savaş biçimine uyum sağlasalar bile, bu aynı zamanda oyalıyor.

Bir yetkili, "Ukraynalılardan çok cesaret verici bir direniş var" dedi.

Bir diğeri ise şunları ekledi:

"Rus kuvvetlerinin şurada burada küçük ilerlemeler kaydetmeye devam ettiğini görmeye devam ediyoruz, ancak hiçbir noktada herhangi bir stratejik atılım gerçekleştirmiyorlar.

Kara kuvvetleri hâlâ Ukrayna'nın karayolu ağına oldukça bağlı ve bu da onları bir dereceye kadar zorluyor.

Onların arazi manevraları oldukça sınırlı ve bu, Ukraynalıların bazı altyapıları, örneğin bazı köprüleri yok edebildikleri ve ayrıca Rus konvoylarına pusu kurabildikleri anlamına geliyor.

Bütün bunlar, Rusya'nın ilerleyişinin önemli ölçüde yavaşladığı anlamına geliyor."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde şimdiye kadar 7.000 kadar Rus askerinin ölmüş olabileceğine inanılıyor.

Putin ve Kremlin'in geri kalanının, Ukrayna'da karşılaşacakları direnişi feci şekilde hafife aldıkları ve o zamandan beri karşılaştıkları kentsel mücadeleye hazırlıksız kaldıkları düşünülüyor.

Ukrayna'nın şaşırtıcı savunması, diğer ülkeler tarafından sağlanan askeri malzemelerle kısmen desteklendi.

Rusya'nın girişimlerine rağmen ülkenin kontrolünü ele geçirmeyi başaramadılar.

Savunma teçhizatının yanı sıra binlerce tanksavar ve uçaksavar silahı da cepheye yardıma gönderildi.

Rusya'nın saldırı seviyesini sürdüremeyeceğine dair bir iyimserlik olsa da, işgalin ardından yüzlerce Ukraynalı sivil ve asker öldü.

Şu ana kadar çatışmalarda 2500'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Perşembe günü, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi haline gelen şeyde, yaklaşık 3,2 milyon kişi yurt dışına kaçtı.

Ukrayna'nın başkenti henüz düşmediği için Batılı yetkililer, Rusya'nın kontrolü ele geçirmeye çalışmasının "çok maliyetli" olacağı ve şu ana kadarki mücadeleler göz önüne alındığında Putin'in en iyi nasıl ilerleyeceği konusundaki seçeneklerini değerlendirebileceği konusunda uyardı.

Batılı yetkili, "Sanırım Moskova'nın şimdi Kiev'e saldırmaya çalışıp çalışmadığı konusunda bir soru var. Bunu yapmak, bana göre, bombardıman olsun ya da olmasın, Rusya için çok maliyetli olacaktır. Kiyv'de ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor” dedi. .