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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Donbas işgalden kurtulacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını ve işgalden kurtulacağını söyledi.

6 Saat Önce
2021-08-05 15:12:48
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Donbas işgalden kurtulacak

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Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, Donbas krizini değerlendirdi.

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, orada yaşayanlara çağrı yaparak "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız; çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız." dedi.

Ukrayna'sız Donbas'ta medeniyet olmayacağını belirten Zelenskiy, "Ancak kendinizi Ukraynalı ve Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ne kadar süre geçtiğinin önemli olmadığını, Almanya'daki duvarın yıkıldığı gibi Donbas'ın da kurtulacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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