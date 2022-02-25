Ukrayna'dan yürek sızlatan görüntüler...

Rusya'nın, Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte TV ekranlarına ve sosyal medyaya savaştan yürek sızlatan fotoğraflar düştü. Savaşın acımasız yüzünden en çok etkilenenler ise kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklar oldu.

Rusya'nın sivillerin yaşadığı şehirleri de bombalaması yüzünden çok sayıda Ukrayna vatandaşı evlerini terk ederek sığınaklara koşarken, birçokları da savaşın acımasız saldırılarından kurtulmak için havalanlarına, tren istasyonlarına ve otobüs terminallerine akın ederek başka ülkelere gitmek için kuyruklara girdi.

Ajanslara düşen kanlı fotoğraflar savaşın ne kadar acımasız ve kural tanımaz olduğunu bir kere daha gösterdi.

TV ekranlarına ve sosyal medaya düşen çok sayıda kanlı fotoğraflar, "Vicdanlar öldü mü? İnsanlık nerede kaldı" sorusunu gündeme getirirken, aynı inançtan olan Batı dünyasının ise Rusya'nın kanlı saldırılarına sessiz kalması, sadece sözde tepki ile kınaması dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in bugün yaptığı açıklamada da Batılı ülkeleri sitem ederek, "Ülkenin savunulmasında yalnız bırakıldık" dedi.

İşte yürek sızlatan görüntüler:

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