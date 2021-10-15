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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı

Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin 237 kişiye daha yaptırım kararı aldı.

16 Saat Önce
2021-10-15 21:35:45
Ukrayna'dan yeni yaptırım kararı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Sekreteri Aleksey Danilov, komite toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Danilov, toplantıda Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin 237 kişiye daha yaptırım kararı alındığını aktardı.

Ayrıca, Danilov, toplantıda Ukrayna Savunma Planı'nı kabul ettiklerini ifade etti.

Yaptırımlar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayından sonra yürürlüğe girecek.

Zelenskiy, 5 Ekim'de Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin aralarında Rus vatandaşlarının da olduğu 95 kişiyi içeren yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Rusya'da seçimler

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için 17-19 Eylül tarihlerinde oylama yapılmıştı.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadığını bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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