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Ukrayna'dan yeni ''katliam'' açıklaması! Kiev çevresinde yüzlerce ceset bulundu

Ukrayna polisi, başkent Kiev etrafında 900’den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu ve bu kişilerin çoğunun vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

45 Dakika Önce
2022-04-16 10:03:49
Ukrayna'dan yeni ''katliam'' açıklaması! Kiev çevresinde yüzlerce ceset bulundu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 52. gününde devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde öldürülen sivillerin sayısı da netlik kazanmaya başlıyor. Bölge polisi, başkent etrafında 900'den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu duyurdu.

Kiev'deki bölge polis şefi Andriy Nebytov, cansız bedenlerin sokaklarda terk edildiğini ya da geçici olarak defnedildiklerini bildirdi. Yetkilinin açıklamasına göre polisin elindeki veriler bu kişilerin yüzde 95'inin vurularak öldürüldüğünü gösteriyor.

"Sonuç olarak Rus işgali altında bu kişilerin sokaklarda infaz edildiklerini anlıyoruz" diyen Nebytov, her geçen gün enkaz altında ya da toplu mezarlarda daha fazla cansız bedene ulaşıldığını belirtti.

RUSYA'DAN SALDIRILARA DEVAM MESAJI

Euronews'in aktardığına göre; Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırdığını iddia ederek Kiev'e yönelik füze saldırılarını yoğunlaştıracağı açıklamasını yaptı. Bu uyarı öncesinde üst düzey Amerikalı bir yetkili Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait batan gemisinin iki Ukrayna füzesiyle vurulduğunu düşündüklerini belirtmişti.

Moskova, tehdit içeren açıklamalarının gölgesinde Ukrayna'nın doğusunda yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'de de çatışmalar sürüyor. Yerel halk Rus askerleri cansız bedenleri gömerken gördüklerini aktarıyor.

HARKOV'DA SİVİLLERE SALDIRI

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentinde de yerleşim yerinin topçu ateşiyle hedef alınması sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yerel yetkililere göre 34 kişinin yaralandığı saldırıda ölenler arasında 7 aylık bir bebek de var. .

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