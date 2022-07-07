Ukrayna’dan Türkiye’ye tepki: Kabul edilemez!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan çalıntı tahıl taşıdığı şüphesiyle Türkiye'de el konulduğu iddia edilen Rusya bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy'nin Karasu Limanı'ndan ayrılmasına 'izin verilmesine' tepki gösterdi.

Kiev, durumu ''kabul edilemez'' olarak nitelendirerek Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını ifade etti.

Bakanlık, Zhibek Zholy'nin Ukrayna'dan çalınmış tahıl taşıdığına dair Türkiye'ye kanıt sunduklarını ifade etti.

Reuters'ın Refinitiv gemi takip verilerinden aktardığına göre gemi, çarşamba akşamı Karasu Limanı'ndan ayrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksey Zaytsev dün, Zhibek Zholy gemisine el konulmadığını; geminin Karasu'da "standart prosedürden" geçtiğini ifade etmişti.

Ukraynalı yetkililer, geminin işgal altındaki Berdyansk Limanı'ndan çalıntı tahıl taşıdığını iddia etmişti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türk yetkililerin Zhibek Zholy'ye el koyduğunu iddia etmişti.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'daki savcılar, 13 Haziran'da çalıntı buğday suçlamasıyla Türkiye'ye üç gemi hakkında harekete geçme çağrısı yaptı.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından Kiev, güneydeki birçok limanının kontrolünü kaybetmiş, dolayısıyla 'dünyanın tahıl deposu' olarak bilinen ülkeden tahıl ihracatı durmuştu. Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kurum ve ülke, tahıl ihracatının durmasının dünyada yeni bir gıda krizine sebep olabileceği değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: T24 .