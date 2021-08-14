Ukrayna'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, selde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Felaket nedeniyle yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin dost halkına başsağlığı diledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sel nedeniyle yaşanan can ve mal kaybından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti.

Felaketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.