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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan sürpriz açıklama: Vazgeçebiliriz

Ukrayna'dan sürpriz açıklama: Vazgeçebiliriz

Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, Kiev'in Rusya ile büyük bir çatışmayı önlemek adına uzun süredir devam eden ABD liderliğindeki NATO'ya katılma teklifinden vazgeçme olasılığının düşünüldüğünü duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-14 12:50:57
Ukrayna'dan sürpriz açıklama: Vazgeçebiliriz

Pazar günü BBC Radio 5 Live sunucusu Stephen Nolan'ın, Ukrayna'nın savaşı önlemek için "NATO'ya katılmamayı düşünüp düşünmediği" sorusuna Vadym Prystaiko şu yanıtı verdi: "Olabilir. Biliyorsunuz, özellikle bu şekilde tehdit edilmiş, şantaj yapılmışsa."

Prystaiko daha sonra askeri bloğun bazı temsilcilerinin de bu seçeneğin arkasında olduğunu belirtti. Ancak Prystaiko daha sonra Ukrayna'nın Rusya'ya sınırı olan diğer bazı ülkelerden farklı olarak herhangi bir askeri ittifakın parçası olmadığı gerçeğinin olumsuz bir durum olduğunu belirtmeye devam etti.

"Bir ittifaka üye olmadan korumasız kalacağız"

Diplomat, şu anda yaşanan krize benzer bir krizin askeri bir çatışmaya dönüşmesi durumunda Kiev'in yine tek başına yüzleşmek zorunda kalacağını kaydetti.

Diplomat; Polonya, Slovakya ve Romanya, Türkiye ve Bulgaristan'a atıfta bulunarak, "Herkes, tüm komşularımız zaten örgütteyken, yine herhangi bir ittifaka üye olmadan korumasız kalacağız." dedi ve bu ülkelerin hiçbirinin 'Rusya'nın güvenliğini değiştirmediğini' ifade ederek Ukrayna'nın “eklenmesinin” de güvenlik konusunda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinde bir kez daha ısrar etti.

Prystaiko, 2019'da aldığı NATO ve AB'ye katılma kararı hedeflerinin dışına sadece savaşı önlemek için bile olsa çıkılabileceğinin altını çizdi. .

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