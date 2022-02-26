DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milanovic: Sırbistan, Kosova’ya ancak su tabancalarıyla saldırabilir
Rus gazetesi işgalin ne zaman biteceğini yazdı
S&P, Rusya ve Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü
Ukrayna'dan son dakika gelişmesi: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu
28 Şubat toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı
Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde
Ömer Çelik: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi
Zelenskiy, ABD'nin kaçma teklifini reddetti
Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu
'Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek'
Reuters: Kiev'de topçu atışları duyuluyor
Ukrayna: Rus birlikler Kiev'de püskürtüldü
Twitter'dan Rusya ve Ukrayna'da 'reklam' kararı
“Rus ordusu rastgele saldırıyor…”
Ukrayna: Bir Rus helikopteri ve bir savaş uçağı vuruldu

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan son dakika gelişmesi: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

Ukrayna'dan son dakika gelişmesi: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan son dakika olarak yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

43 Dakika Önce
2022-02-26 08:54:22
Ukrayna'dan son dakika gelişmesi: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

- Tren istasyonu civarında da silah sesleri

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

- Vasilkiv'e çok sayıda Rus askeri paraşütle indi

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş