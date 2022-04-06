Ukrayna'dan son açıklama! Savaşta kaç Rus askeri hayatını kaybetti?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiğini bildirdi.