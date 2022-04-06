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Ukrayna'dan son açıklama! Savaşta kaç Rus askeri hayatını kaybetti?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-04-06 10:41:17
Ukrayna'dan son açıklama! Savaşta kaç Rus askeri hayatını kaybetti?

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 684 tank, 1861 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1324 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 96 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü 

Öte yandan Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 927 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

 

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