Ukrayna’dan ‘Saakaşvili’ açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, ülke lideri Vladimir Zelenskiy’in, Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alınması ve Tiflis’te yapılan açıklamaların tonu nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna Ulusal Reform Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu haberler ve Gürcistan'da, olası gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaların tonundan dolayı endişeli. Ukrayna, Gürcistan'dan, Ukrayna vatandaşına yönelik atılan bu adıma açıklık getirilmesi talebinde bulundu. Ukrayna'nın Gürcistan Büyükelçiliği henüz gözaltına ilişkin resmi bilgi almadı” ifadesini kullandı.

Nikiforov, Ukrayna'nın Gürcistan'daki konsolosların Saakaşvili'ye “gereken tüm yardımın sağlanması için” çalışmalar başlattığını da sözlerine ekledi.

Gürcistan Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri'ne çağrıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Medyada, Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'nin Gürcistan'da gözaltına alındığı yönünde haberler görüyoruz. Gürcistan'ın Ukrayna Büyükelçisi, bu gözaltının gerekçesi ve koşulları hakkında resmi bilgi almak için Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi” diye yazdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.