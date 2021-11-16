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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan Rusya'ya nota

Ukrayna'dan Rusya'ya nota

Ukrayna, Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye ilişkin Rusya'ya protesto notası gönderdi.

2 Saat Önce
2021-11-16 14:05:46
Ukrayna'dan Rusya'ya nota

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya'nın Donbas adımına ilişkin açıklama yapıldı.

Ukrayna, Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnamenin Ukrayna'nın iç işlerine karışılması ve yasalarının ihlali olarak değerlendirdi.

Ukrayna, Rusya'yı diplomatik yola sevk etmek için uluslararası destek toplayacak

Kararnamenin Rusya'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesini kendi siyasi ve ekonomik etki alanına çekme siyasetini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bu hareketlerin Minsk Anlaşması kapsamında Rusya'nın yükümlülükleriyle çeliştiği vurgulandı.

Rusya'ya, konuya ilişkin protesto notası gönderilirken, Ukrayna'nın krizin çözümünde Rusya'yı siyasi ve diplomatik yola sevk etmek için uluslararası destek toplamaya devam edeceğinin altı çizildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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