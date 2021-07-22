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Ukrayna'dan Rusya'ya ''Kuzey Akım 2'' tepkisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin oluşturduğu krizden yararlanan taraf olmasının ülkesi için sorun teşkil ettiğini söyledi.

32 Dakika Önce
2021-07-22 22:25:24
Ukrayna'dan Rusya'ya ''Kuzey Akım 2'' tepkisi

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Kuleba ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Kiev'de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmasını değerlendiren Kuleba, Ukrayna'nın bu anlaşmayla ilgili birçok soru işareti olduğunu belirtti.

Kuleba, "Bu anlaşmanın Ukrayna ve Orta Avrupa ülkelerinin güvenliği için riskleri nasıl azaltabileceği sorusuyla meşgulüz. Bu konuyu, ABD ve Almanya ile ele alacağız." dedi.

Kuzey Akım 2 projesinin Ukrayna için güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Kuleba, "Anlaşmadaki güvenlik ile ilgili söylemlerin daha güçlü olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kuleba, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Ukrayna'nın güvenliğini ilgilendiren yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda belirsizliklerin olduğuna dikkati çekerek, "ABD, Almanya ile, Polonya Ukrayna ile anlaştı. Ancak hepimiz, Rusya'nın, Kuzey Akım 2 projesinin oluşturduğu krizden yararlanan taraf olduğunu biliyoruz. Bu, en önemli sorundur." ifadelerini kullandı.

"DONBAS MESELESİNİN BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine değinerek, bu meselenin Avrupa'da olmasının "üzücü" olduğunu söyledi.

Ülkesinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde dönem başkanlığını yaptığına dikkati çeken Szijjarto, "Ukrayna'nın doğusu meselesinin barış yoluyla çözülmesinden yanayız. Donbas meselesinin çözümü konusunda mümkün oldukça Ukrayna'ya yardımcı olacağız. Birçok insanın hayatında engel oluşturan bu üzücü durumun çözüleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Bu sorunun, Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde yaşayan Macarları da ilgilendirdiğini vurgulayan Szijjarto, söz konusu meseleye ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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