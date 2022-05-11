Ukrayna'dan Rusya'nın son kayıplarıyla ilgili açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus ordusunun toplam 26 bin 350 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 160 helikopter, 1187 tank, 2 bin 856 zırhlı araç, 528 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.