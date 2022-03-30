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Ukrayna'dan ''Rusya ile barış anlaşması'' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, barış anlaşması ve referanduma dair açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-30 16:03:20
Ukrayna'dan ''Rusya ile barış anlaşması'' açıklaması

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya ile varılacak barış anlaşması, Rus askerlerinin 23 Şubat'taki pozisyonlarına çekilmesinden sonra ulusal referanduma sunulacak" dedi.

Öte yandan, Ukrayna heyetinin bugün Türk yetkililerle askeri teknik konularla ilgili bir işbirliği görüşmesi yapacakları aktarıldı.

Tarafların açıklamalarından özetle, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çıkanlar şöyleydi:

UZLAŞILAN NOKTALAR

- Ukrayna NATO'ya üye olmayacak.

- Ukrayna nükleer silah sahibi olmayacak.

- Ukrayna'nın AB'ye katılımına karşı çıkılmayacak.

- Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanacak.

- Rusya Kiev ve Çernigov'da saldırılarını azaltacak.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİSİ TEKLİFİ

- Hedef Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğini diplomatik yolla sağlamak.

- Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Polonya, İsrail ve Kanada garantör olacak.

- Ukrayna saldırıya maruz kalırsa 3 gün içinde acil istişare talep edecek.

- İstişareler diplomatik çözüm getirmezse garantör ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım, silah sağlayacak.

- Garantör ülkeler Ukrayna'nın AB üyeliğine de destek verecek.

BARIŞ ANLAŞMASI NASIL UYGULANACAK?

- Ukrayna'ya göre imzalanması için önce ateşkes sağlanmalı.

- Anlaşma Ukrayna'da referanduma sunulacak.

- Garantör ülkeler ve Ukrayna parlamentolarında da onaylanacak.

Kaynak: Reuters .

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