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Ukrayna'dan Rus işgali altındaki Kırım yakınlarında askeri tatbikat
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Ukrayna'dan Rus işgali altındaki Kırım yakınlarında askeri tatbikat

Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki Kırım yakınlarında roketatar sistemleriyle askeri tatbikat yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-21 17:37:49
Ukrayna'dan Rus işgali altındaki Kırım yakınlarında askeri tatbikat

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişeleri sürerken Ukrayna ordusu, Rusya'nın işgali altındaki Kırım yakınlarında roketatar sistemleriyle askeri tatbikat yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yakınlarındaki Herson bölgesinde roketatar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat yaptı. Söz konusu tatbikatta; BM-21 “Grad” model çok namlulu roketatar sistemleri kullanıldı. Tatbikatın, ordunun ani durum değişmelerine hazırlıklı olması amacıyla yapıldığı belirtildi.

KırımHaberAjansı .

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