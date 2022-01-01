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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna’dan Rus gemilerine yasak kararı

Ukrayna’dan Rus gemilerine yasak kararı

Ukrayna'da 1 Ocak 2022 itibarıyla Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girmesini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

2 Saat Önce
2022-01-01 16:00:20
Ukrayna’dan Rus gemilerine yasak kararı

Son dönemde Batı'nın Karadeniz ve çevresindeki askeri faaliyetleri ve Moskova'ya yönelik 'saldırı hazırlığı' suçlamaları nedeniyle tırmanan Rusya-Ukrayna ilişkilerine zarar verecek bir adım daha atıldı.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da 3 Aralık 2020'de kabul edilen ve Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girmesini yasaklayan yasa, 1 yılı aşkın bir sürenin ardından bugün yürürlüğe girdi.

Yasaya göre 'saldırgan devlet' olarak tanımlanan Rusya bandıralı gemiler, Ukrayna ile nehir limanları arasında uluslararası seferler kapsamında yolcu ve kargo taşımacılığı gerçekleştiremeyecek. Ayrıca Rus bandıralı gemiler, Ukrayna'nın iç sularında deniz kargo seferleri düzenleyemeyecek.

Yasayla birlikte Rusya vatandaşlarına ait deniz araçlarının Ukrayna gemi siciline kaydedilmesi de yasaklandı.

Ukrayna'nın iç suları, Dinyester, Dinyeper, Tuna nehri gibi büyük nehirlerden oluşuyor.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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