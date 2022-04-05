Ukrayna'dan Rus askerleriyle ilgili yeni iddia

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını iddia etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığına, bunun yeterli sağlık hizmeti alamamalarından kaynaklandığına işaret edildi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı süresince sadece iki kez kayıpları hakkında açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, "Görünüşe göre, Rusya ve Beyaz Rusya'nın askeri sağlık kurumlarının, Ukrayna topraklarından bu kadar önemli sayıda yaralıyı kabul etme imkanı yok." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Sumi şehrinde 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde 100 yaralının sevk edildiği Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki Gluşkovo köyündeki merkezi bölge hastanesi sağlık personelinin acil durum konumuna getirildiği belirtildi.

Karadeniz'e kıyısı olan ve geçici olarak işgal altında olan Herson şehrinde çatışmaların sürdüğü ve sivillerin otomobillerine el koyma vakaların arttığına işaret edildi. .