DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna'dan Rus askerleriyle ilgili yeni iddia
Evde huzur olması için hangi dualar okunur? Evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur? Aile huzuru için sure
Yasak Elma 137. bölüm full izle Fox Tv | Yasak Elma son bölüm tek parça | Yasak Elma yeni bölüm (137. bölüm)
Oruçlu iken ağız kokmaması için ne yapmalı? Oruçluyken ağız neden kokar? Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir?
Survivor'da doping iddiası! Nagehan Karadere doping mi kullandı? Nisa'dan Nagihan'a steroid yakıştırması...
Hakim dizisinin Ozan'ı Fatih Berk Şahin kimdir,kaç yaşındadır? Fatih Berk Şahin hangi dizilerde rol almıştır?
2040'ın İstanbul'unda tarım arazileri tehdit altında
SIM kart devri kapanıyor mu? e-SIM özellikleri nedir? e-SIM hakkında bilinmesi gerekenler...
Borçlu olduğu arkadaşını öldürdü, polisi görünce intihara kalkıştı
Amazon Bahar Fırsatları başladı mı? Amazon Bahar fırsatlarında hangi ürünler bulunuyor? I Amazon'da indirim ne zaman olacak?
Faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi
‘0’ rakamının bulunduğu efsanevi şehir: Hive
AnTuTu testleri açıklandı: Alınacak en iyi Android telefon hangisidir? Android'in en iyi telefonu hangisi oldu?
Bosnalı kadınların ramazan mukabelesi devam ediyor
5 Nisan LPG fiyatları nedir? LPG'ye zam mı geldi? LPG yeni fiyatı nedir? (5 Nisan 2022)

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

BURSA

19:38

05:08
19:38
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:23

04:53
19:23
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:06

04:37
19:06
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:49

04:20
18:49
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:38

04:15
18:38
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

ANKARA

19:23

04:53
SAHUR
19:23
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan Rus askerleriyle ilgili yeni iddia

Ukrayna'dan Rus askerleriyle ilgili yeni iddia

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını iddia etti.

7 Dakika Önce
2022-04-05 07:14:37
Ukrayna'dan Rus askerleriyle ilgili yeni iddia

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığına, bunun yeterli sağlık hizmeti alamamalarından kaynaklandığına işaret edildi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı süresince sadece iki kez kayıpları hakkında açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, "Görünüşe göre, Rusya ve Beyaz Rusya'nın askeri sağlık kurumlarının, Ukrayna topraklarından bu kadar önemli sayıda yaralıyı kabul etme imkanı yok." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Sumi şehrinde 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde 100 yaralının sevk edildiği Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki Gluşkovo köyündeki merkezi bölge hastanesi sağlık personelinin acil durum konumuna getirildiği belirtildi.

Karadeniz'e kıyısı olan ve geçici olarak işgal altında olan Herson şehrinde çatışmaların sürdüğü ve sivillerin otomobillerine el koyma vakaların arttığına işaret edildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş