Ukrayna’dan kritik iddia: Putin'in kalan ömrünü açıkladılar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 124'üncü gününde son zamanlarda çokça tartışılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunununa ilişkin bir iddia daha geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili Kiev'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

Ukrayna istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo O. Budanov'a göre, Ukraynalı yetkililer Putin'in iki yıl içinde ölmesini bekliyor.

Putin'i taşıyan konvoyun Cumartesi gece 23.00'da Kremlin'e giriş yapması sonrası Rus liderin savaş ile ilgili önemli bir açıklama yapacağı iddia edilmişti.

Öte yandan Dün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Putin'i taşıyan konvoyun gece geç saatlerde Kremlin'e giriş yaptığı görülmüştü.

Görüntüler kısa sürede viral olurken konu ile ilgili beklenen açıklama Kremlin Sözcüsü Peskov'dan geldi.

Peskov, 'her şey normal' diyerek bunun Rus liderin programının bir parçası olduğunu belirtti.

RUS AJAN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR"

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Vladimir Putin'in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

DOKTORU DA KONUŞMUŞTU

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.

Rusya'da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

Özellikle son aylarda sağlık durumu ile ilgili pek çok spekülasyon ile gündeme gelen 69 yaşındaki Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı öne sürülüyor.