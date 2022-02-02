DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e 'sürpriz' ziyaret
İngiliz jetleri 'kimliği belirsiz bir hava aracı' için harekete geçti
Flaş gelişme! Efecan Karaca Fenerbahçe'de
Şentop’tan MİT'in yeni binasına ziyaret
Diş sağlığında az bilinen 3 yöntem
İstanbul-Erivan uçuşları bugün başladı
'Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı
Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik bile bulamadılar
Ukrayna'dan kritik Donbas kararı; özel statü verilmeyecek
Rusya, gübre ihracatını durdurdu
SGK’dan vatandaşa çok önemli uyarı! Mutlaka güncelleyin…
Türk Telekom müşteri hizmetlerine hızlı nasıl bağlanılır? Türk Telekom çağrı merkezi direk bağlanma nasıl yapılır?
Bitişik bina yıkılınca duvarsız olduğu ortaya çıktı
Alpin Çorap’ta işçiler kazandı
Üniversiteli Hasan'ın denizde cesedi bulundu

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan kritik Donbas kararı; özel statü verilmeyecek

Ukrayna'dan kritik Donbas kararı; özel statü verilmeyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel statünün verilmeyeceğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-02-02 17:14:40
Ukrayna'dan kritik Donbas kararı; özel statü verilmeyecek

Kuleba, Polonya Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne özel statünün verilmesi ihtimalini değerlendiren Kuleba, "Ukrayna'nın hiçbir bölgesi ulusal kararları veto etme hakkına sahip olmayacak. Bu, taşa oyulmuştur. Bu nedenle, Rusya'nın istediği gibi bu bölgelere özel statü verilmeyecek, bölgelerin veto hakkı da olmayacak." dedi.

Kuleba, öte yandan devletin merkezi gücünün azaltılması yönünde reform uyguladıklarını vurguladı.

Donbas meselesine ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Kuleba, "Minsk anlaşmaları, güvenlikle ilgili maddelerle başlıyor. Anlaşmaların siyasi kısmı ikinci yerde bulunuyor. Bu nedenle, herkesin önce güvenlik konusuna odaklanması gerekiyor." ifadesini kullandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş