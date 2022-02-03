DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dünyanın en popüler dizileri arasında Friends zirvede
Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı
Bitcoin hesabına yanlışlıkla para yatırıldı, mahkemelik oldu
Elon Musk merakla beklenen uzay internetinin fiyatını açıkladı
TL'ye yatırımı en çok tercih eden iller belli oldu! Hakkari dövizde, Kilis Türk lirası'nda rekor kırdı
Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır? Hacet duası nasıl yapılır?
İstanbul minibüs ücreti 2022 | Minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti ne kadar? İstanbul minibüs uzun mesafe, öğrenci ücreti kaç TL?
ABD'nin bir eyaletinde marihuana kullanımına izin verildi
İETT zam mı geldi? İETT İstanbulkart (öğrenci, mavi kart) aylık abonman ne kadar oldu?
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğal gaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü
İstanbulkart'a zam mı geldi? Öğrenci, mavi kart (tam) abonman aylık ne kadar?
Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız
İstanbulkart zamlandı
İsim değişikliği Facebook'a yaramadı: Meta hisseleri, 5 dakikada % 23 değer kaybetti
Enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız

Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ile barış görüşmelerine dair açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-02-03 11:54:23
Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız

Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız ama Rusya'nın da onaylaması gerekiyor" denildi.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de bir açıklama geldi. Stoltenberg, "30 bin asker, özel harekat, Su-35 uçakları, İskender Füzesi ve S-400 Belarus'a konuşlandırıldı. Son günlerde Belarus'a giden asker sayısında artış var, bu soğuk savaştan bu yana en yüksek konuşlu asker sayısı" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş