Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ile barış görüşmelerine dair açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız ama Rusya'nın da onaylaması gerekiyor" denildi.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de bir açıklama geldi. Stoltenberg, "30 bin asker, özel harekat, Su-35 uçakları, İskender Füzesi ve S-400 Belarus'a konuşlandırıldı. Son günlerde Belarus'a giden asker sayısında artış var, bu soğuk savaştan bu yana en yüksek konuşlu asker sayısı" dedi. .