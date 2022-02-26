DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Her taraftan saldırı emri verildi
THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye döneceklere 'özel ücret'
Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahası'na girdi
Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu’dan ‘Türkiye’ açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Ukrayna tepkisi
Ukrayna'dan Kiev'deki silah ve mühimmat hakkında açıklama
Finlandiya’dan Rusya'nın tehdidine cevap
Ukrayna, Kremlin sözcüsü Peskov’u yalanladı
Zelenskiy: Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteğine teşekkür ederim
Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüşme yaptı
Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu
Kremlin: Rus ordusu ilerlemeye devam edecek
Afganistan'da devlet üniversiteleri eğitime başladı
Rusya’da Twitter'a engel
Çin'den 5 maddelik 'Ukrayna' açıklaması!

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan Kiev'deki silah ve mühimmat hakkında açıklama

Ukrayna'dan Kiev'deki silah ve mühimmat hakkında açıklama

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-02-26 17:40:05
Ukrayna'dan Kiev'deki silah ve mühimmat hakkında açıklama

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 24 Şubat'ta eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etmişti.

Unian haber ajansının haberine göre Bakan Monastırskiy, Kiev şehrinde gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını belirtti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş