Ukrayna'dan Kadirov'u kızdıracak tehdit!

Ukrayna'nın Dnipro Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medya hesaplarından Çeçenlerle ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna saldırılarının başladığı ilk günden beri Rusya'ya destek veriyor.

Ukrayna'nın bir milyon nüfuslu şehri Dnipro'nun Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medyadan tansiyonu yükseltecek bir paylaşımda bulundu.

"GEBERTİLEN ÇEÇENLERE DOMUZ DERİSİ DİKİLECEK"

Lisenko karar aldıklarını ve ülkelerinde öldürülen Çeçenlerin domuz derisi dikilerek gömüleceğini belirtti.

Lisenko açıklamasında "Resmen karar aldık. Dnipropetrovsk bölgesinde gebertilen bütün Kadirovculara (Çeçenlere) domuz derisi dikilecek ve o şekilde gömülecekler" dedi. .