DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MÜSİAD 2022’yi yatırım yılı ilan etti
Türk ürününe olan talep arttı
Uçaklar neden 'Dünya'nın Çatısı' olarak bilinen Tibet'in üzerinden uçmaz?
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile ilahiyatçı İhsan Şenocak arasında 'yobaz' tartışması
BDDK'dan bankalara uyarı
Fatih Altaylı ile komedyen Şahan Gökbakar arasında 'Zelenskiy' polemiği
Et ve Süt Kurumu: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
Hollanda basınından Türkiye'ye övgü
Benzin ve motorine zam geldi
Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
Zelenski'den yeni bir müzakere açıklaması
Ukrayna'dan Kadirov'u kızdıracak tehdit!
Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
Rus ordusu Mariupol'de fabrikaları bombaladı
Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan Kadirov'u kızdıracak tehdit!

Ukrayna'dan Kadirov'u kızdıracak tehdit!

Ukrayna'nın Dnipro Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medya hesaplarından Çeçenlerle ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-23 07:07:08
Ukrayna'dan Kadirov'u kızdıracak tehdit!

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna saldırılarının başladığı ilk günden beri Rusya'ya destek veriyor.

Ukrayna'nın bir milyon nüfuslu şehri Dnipro'nun Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medyadan tansiyonu yükseltecek bir paylaşımda bulundu.

"GEBERTİLEN ÇEÇENLERE DOMUZ DERİSİ DİKİLECEK"

Lisenko karar aldıklarını ve ülkelerinde öldürülen Çeçenlerin domuz derisi dikilerek gömüleceğini belirtti.

Lisenko açıklamasında "Resmen karar aldık. Dnipropetrovsk bölgesinde gebertilen bütün Kadirovculara (Çeçenlere) domuz derisi dikilecek ve o şekilde gömülecekler" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş