Ukrayna'dan İsrail'e sitem!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, yaptığı açıklamada, İsrail'in Rusya'ya karşı net bir tavır almayı reddetmesinin Kiev ile Kudüs arasındaki güveni zedeleyeceğini söyledi.

Kiev yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karsışında sessiz kalan İsrail hükümetine tepki gösterdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre; Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Rusya'ya karşı net bir tavır almayı reddetmesinin Kiev ile Kudüs arasındaki güveni zedeleyeceğini söyledi.

Reznikov, "İsrail, açıklanamayan bir kayıtsızlık ve savaşta taraf olma isteksizliği gösteriyor" dedi. "Bu, İsrail ve Ukrayna arasında uzun yıllar boyunca büyüyecek bir güven eksikliğine yol açacak, çünkü sebat edeceğiz, hiç şüphem yok." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın kıdemli elçisi olarak görev yapan Reznikov, yayınladığı bir videoda İsraillilere de seslendi: "Ülkelerinizde büyük etkiniz var. Daha aktif bir duruş sergileyebilir, kararları şekillendirebilirsiniz." .