DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trump uyardı: Rusya'nın işgali 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi: Dorukhan panzehiri
Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Ukrayna'dan İsrail'e sitem!
Türkiye’den Erbil’deki saldırıya tepki
İstihbarat kaynakları Putin'in hastalığını açıkladı
Dilipak: 'İsrail ile bu beklenmedik yakınlaşmanın arkasında Ukrayna olabilir'
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Rusya, Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapıldı
TRT spikerinin 'kar' paylaşımı gündem oldu
Hizbullah kanalından Erbil saldırısıyla ilgili flaş iddia
İmamoğlu’ndan kar açıklaması: Zor olanı geride bıraktık
İslam Memiş'ten 'kademeli yatırım' önerisi
Arka Sokaklar yeni bölüm (618.bölüm) ful HD kesintisiz izle

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan İsrail'e sitem!

Ukrayna'dan İsrail'e sitem!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, yaptığı açıklamada, İsrail'in Rusya'ya karşı net bir tavır almayı reddetmesinin Kiev ile Kudüs arasındaki güveni zedeleyeceğini söyledi.

28 Dakika Önce
2022-03-13 11:40:54
Ukrayna'dan İsrail'e sitem!

Kiev yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karsışında sessiz kalan İsrail hükümetine tepki gösterdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre; Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Rusya'ya karşı net bir tavır almayı reddetmesinin Kiev ile Kudüs arasındaki güveni zedeleyeceğini söyledi.

Reznikov, "İsrail, açıklanamayan bir kayıtsızlık ve savaşta taraf olma isteksizliği gösteriyor" dedi. "Bu, İsrail ve Ukrayna arasında uzun yıllar boyunca büyüyecek bir güven eksikliğine yol açacak, çünkü sebat edeceğiz, hiç şüphem yok." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın kıdemli elçisi olarak görev yapan Reznikov, yayınladığı bir videoda İsraillilere de seslendi: "Ülkelerinizde büyük etkiniz var. Daha aktif bir duruş sergileyebilir, kararları şekillendirebilirsiniz." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş