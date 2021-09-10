DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

4. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri Başlıyor
'Tunus'ta başkanlık sistemine geçilmesi planlanıyor'
Lübnan'da Mikati kabinesi kabul edildi
İrshad E-Ticarete Yeni Bir Boyut Kazandırma Peşinde
Danimarka'da salgın tedbirleri kaldırıldı
Ukrayna'dan İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen Yahudilerde virüs tespit edildi
Erdem Bayazıt kimdir? 7 güzel adam Erdem Bayazıt'ın hayatı ve biyografisi
TMO: Üreticilerin TMO'ya ilgisi yoğun, fındık para ediyor
Turgay Ünsal kimdir? Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal nereli, kaç yaşında?
15 bin öğretmen ataması karma atama mı olacak? 15 bin atama karma alım şeklinde mi olacak?
Analiz: Katar kendini Batı için vazgeçilmez hale getiriyor
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi? Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?
12 Eylül Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul alternatif yollar hangileri?
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Milli Takım'ın başına kim geçecek?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen Yahudilerde virüs tespit edildi

Ukrayna'dan İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen Yahudilerde virüs tespit edildi

Ukrayna'da dini liderlerinden birinin kabrini ziyarete giden çok sayıda Yahudi'nin sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testiyle İsrail'e döndüğü ortaya çıktı.

58 Dakika Önce
2021-09-10 16:04:14
Ukrayna'dan İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen Yahudilerde virüs tespit edildi

Yerel basında çıkan haberlere göre, çok sayıda dindar Yahudi (Hasidik) İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana (6-8 Eylül) münasebetiyle Breslov Hasidic Hareketi'nin kurucusu Haham Nahman'ın Ukrayna'nın Uman kentindeki mezarını ziyaret etti.

Hasidik Yahudilerden bazıları, salgın nedeniyle İsrail'e dönüşte zorunlu olan Kovid-19 testini yaptırmak yerine sahte negatif testiyle uçağa binerek ülkesine döndü.

Ukrayna'dan dönüşte sahte negatif testi veren 156 Hasidik Yahudi'de Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan testler sonucu virüs tespit edildi.

İsrail polisi, 117 kişiyi "Kovid-19 testinde sahtecilik ve bilerek bulaşıcı hastalık yayma şüphesiyle" sorguya çağırdı.

Hasidik Yahudilerin büyük kısmının Kovid-19 kısıtlamalarına uymaması ve aşıya karşı çıkması dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce Hasidik Yahudi, Roş Aşana'da dini liderlerinden olan Haham Nahman'ın Kiev'in güneyindeki Uman kentinde yer alan kabrini ziyaret ediyor.

Hasidik Yahudiler, Roş Aşana'yı Haham Nahman'ın kabrinde geçirmeleri halinde yeni yılın evlerinde bereketli geçeceğine inanıyor.

Kiev yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Hasidik Yahudilerinin ülkeye girişine izin vermemiş, dindar Yahudiler günlerce Ukrayna sınırında beklemişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş