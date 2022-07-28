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Ukrayna'dan flaş açıklama: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Putin'i Türk sahasında 2-1 yendi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bazı Fenerbahçe taraftarlarının Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Dinamo Kiev karşısında 'Vladimir Putin' diye tezahürat yapmasına tepki göstererek, ''Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Putin'i Türk sahasında 2-1 yendi'' dedi.

21 Dakika Önce
2022-07-28 16:25:52
Ukrayna'dan flaş açıklama: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Putin'i Türk sahasında 2-1 yendi

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Nikolenko, ''Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe taraftarları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ismini tezahürat ederken Dinamo Kievliler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tezahüratı yaptı'' yazdı.

''Silahlı kuvvetler Putin'i Türk sahasında 2-1 yendi'' diyen Nikolenko, ''Ukrayna'da olduğu gibi Türkiye'de mücadele verildi. Türk taraftarlara kazananların tarafında olmalarını öneriyoruz'' dedi.

Twitter'da Fenerbahçe tribünlerinin Dinamo Kiev'in ilk golünün ardından Putin tezahüratı yaptığı görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi; on binlerce kişi Rus liderin adını bağıran taraftarlara tepki gösterdi.

Kaynak: T24 .

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