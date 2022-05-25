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Ukrayna'dan dehşet veren açıklama: Bir binanın bodrumunda 200 ceset bulundu!

Ukraynalı yetkililer, Mariupol kentindeki bir binanın enkazında çalışma yapan işçilerin bodrum katında 200 kişinin cesedini bulduğunu açıkladı.

3 Saat Önce
2022-05-25 07:43:30
Ukrayna'dan dehşet veren açıklama: Bir binanın bodrumunda 200 ceset bulundu!

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, konuya ilişkin açıklamasında, cesetlerin çürüdüğünü ve mahalleye kötü kokunun yayıldığını belirtti.

Cesetlerin ne zaman bulunduğu açıklanmazken, olay, kurbanların sayısı itibarıyla "en ölümcül" saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmıştı. .

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