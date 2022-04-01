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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan beklenmeyen saldırı

Ukrayna'dan beklenmeyen saldırı

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-04-01 09:28:07
Ukrayna'dan beklenmeyen saldırı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 37. gününde kritik bir saldırı gerçekleşti.

Ukrayna ordusuna ait helikopterler, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu.

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Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. .

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