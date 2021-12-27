Ukrayna'dan Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını açıkladı.

Türk İnsansız hava araçları SİHA'ların, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da gösterdiği büyük başarı dünya basınında yer almayı sürdürürken Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi.

Rus yayın organı Ria, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlediği Ekim ayından bu yana gerçekleşen en önemli gelişmeyi sayfasına taşıdı.

Buna göre, Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını Focus'a söyledi.

Kiev yönetiminin Batılı müttefikleriyle devasa bir askeri yardım programı geliştirdiğini dile getiren Yermak, yalnızca Bayraktar TB2 değil başka projelerin de söz konusu olduğunu kaydetti.

Yermak'ın verdiği bilgiye göre, Birleşik Krallık'la yürütülen 2,2 milyar dolarlık bir donanma projesi bulunuyor, Fransa ile yürütülen benzer programın maliyeti ise 1,3 milyar euro.

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ilk kez Ekim ayında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan yeni dönem, tırmanan Rusya-Ukrayna krizinin ana eksenine oturdu. Amerikan Bloomberg yayın organı, Türkiye'nin Ukrayna'ya çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını bildiriyor. Bloomberg'e göre, 2019'da başlayan drone satışı füzeler ve kontrol istasyonlarını da kapsıyor.

BAYRAKTAR'A DOĞRUDAN RAKİP GÖSTERDİLER

Öte yandan Avrupa topraklarında ilk kez Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı bütün dengeleri değiştirdi, Rus ordusu ilk kez açık şekilde Türk SİHA'sına karşı bir rakip gösterdi. Rusya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerini paramparça eden, Ukrayna'da sahne alan Bayraktar TB2'nin karşısına ilk kez açık şekilde Orion'u çıkardı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın insansız hava araçları sorumlusu Tümgeneral Aleksandr Novikov, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen Orion saldırı drone'unun Türk üretimi Bayraktar TB2 ile baş edebileceğini ileri sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.