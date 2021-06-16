Ukrayna’dan Batı’ya tehdit: Desteği keserseniz Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurarız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerinin Donbass krizinde kendilerine destek vermemeleri halinde, Kiev’in için Avrupa’daki en güçlü orduyu kurması gerekeceğini ifade etti.

AFP, Reuters ve AP'den gazetecilere konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı, Donbass'taki krizin çözümünde Ukrayna'ya desteği keserse, sorunu çözmek için Avrupa'daki en güçlü orduyu kurmaları gerekeceğini söyledi.

Zelenskiy, insani anlamdaki potansiyelini kullanarak teknik ve askeri anlamda üstünlük elde edebileceklerini, ancak bunun pek iyi bir yanı olmadığını kaydetti.

Ukrayna lideri, “İnsanlar bilim insanı olmayı, ülkelerini teknolojik anlamda geliştirmeyi düşünmek yerine, ailesini, evini nasıl koruyacaklarını düşünecek” dedi.

Şu anda Ukraynalıların Donbass'ta NATO ve AB'nin desteklediği aynı prensipler için öldüğünü belirten Zelenskiy, Avrupa ülkelerini duruma müdahale etmemeleri durumunda sınırları yakınlarında yeni krizlerin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.