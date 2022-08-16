Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Razoni ortadan kayboldu!

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği, limanlarından ayrılan ilk tahıl yüklü gemi Razoni'nin Lübnan'dan gönderildikten sonra akıbetinin ne olduğunu bilmediklerini açıkladı.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği, savaş zamanı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi olar Razoni'nin ortadan kaybolduğunu açıkladı. Razoni'nin yükünü Lübnan'da satamayınca başka bir yerde sattığı öne sürülüyor.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın kabul etmediği ürünleri başka yerlere sattığı belirtilen Razoni'nin şu andaki konumu ve kargo varış yeri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

1 Ağustos'ta Odesa'dan yolan çıkan ve içinde Ukrayna mısırı bulunan Sierra Leona bandralı Razoni gemisi, Türkiye'de denetimden geçmişti. Tavuk yemi olarak kullanılmak üzere 26 ton mısırla Lübnan'a giden gemi, Lübnan'daki alıcının anlaşmanın süresi içinde yerine getirilmediği gerekçesiyle kargoyu almamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Son 3 gündür Razoni adlı gemiden hiçbir haber alınamıyor. Herhangi bir takip cihazı olmayan gemi en son Kıbrıs adasının doğu kıyısında görülmüştü.

AP'de yer alan habere göre Razoni'nin Suriye'deki bir limana gittiği için takip cihazını kapattığı öne sürülüyor. Suriye 11 yıldır süren çatışmalar nedeniyle Batı'nın yaptırımları altında bulunuyor.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Görevimiz limanları tahıl kargoları için yeniden açmaktı ve yapıldı" derken bugüne kadar Ukrayna7dan 16 geminin ayrıldığını ve 450 bin tondan fazla tarım ürünü taşıdığını belirtildi.