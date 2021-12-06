Ukrayna’dan 13 Rus uçağı hakkında el koyma kararı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yürütülen soruşturma sonucu, Kırım’a yasa dışı uçuş düzenleyen 13 uçak hakkında daha el koyma kararı alındı.

Ukrayna, Kırım'a yasa dışı sefer düzenlemeye devam eden uçakları tespit etme ve cezalandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yürütülen soruşturma sonucu, Kırım'a yasa dışı uçuş düzenleyen 13 uçak hakkında daha el koyma kararı alındı.

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, işgal altındaki Kırım'a yasa dışı uçuş düzenleyerek uluslararası kuralları ve Ukrayna yasalarını ihlal eden “SmartAvia” Rus hava yolu şirketine ait 13 uçak hakkında daha el koyma kararı alındı. SBU tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Rus hava yolu şirketine ait toplamda 249 uçak hakkında el koyma kararının alındığı vurgulandı. Bununla birlikte soruşturma sırasında, şu ana kadar 37 Rus hava yolu şirketinin, Ukrayna ve uluslararası mevzuatı ihlal ederek, işgal altındaki Kırım'a yasa dışı uçuş düzenlendiği tespit edildi.

KIRIM'A UÇUŞLAR YASAKLANMIŞTI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 27.03.2014 tarihli 68/ 262 numaralı Ukrayna toprak bütünlüğüne ilişkin kararına göre; Kırım'ın hava sahası, yarımadanın Rusya tarafından işgaline bağlı olarak kapatıldı.

2014 yılının Nisan ayı başında, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), Kırım'a uçuşları yasakladığını duyurdu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yayımladığı resmi bildirinde, Akmescit havaalanının, havacılık yönetim hakkının Ukrayna'ya ait olduğunu belirtmiş ve Rusya tarafından Ukrayna'ya ait havacılık alanına müdahalenin devam etmesi durumunda Rusya'nın havacılığı ve havayolu şirketleri için çok ciddi sonuçların ortaya çıkacağını açıklamıştı.

Ancak, işgalin başladığı 2014 yılından beri, özellikle Rus hava yolu şirketleri, Kırım'da faaliyet gösteren Akmescit'teki havaalanına uçuşlar gerçekleştirerek, geçici olarak işgal altındaki bölgede, Ukrayna'nın hava sahasını ve devlet sınırını ihlal ediyor.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.