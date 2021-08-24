DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün liderlik sözlerine yanıt: Israrı isabetli bulmam
Ali Çardakçı kimdir? Orgeneral Ali Çardakçı nereli, kaç yaşında?
Kazdağları'nda orman yangını
Gökbilimcileri şaşırtan keşif
2022-2023 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?
Bloomberg’in tecrübeli analistinden Bitcoin ve altın yorumu
Tarihin en büyük kripto soygununda çaldığı paraları ödeyen hackera iş teklif edildi
Memur ve emekli maaşlarında kritik detay
İngiliz yalanı çöktü, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek?
Ünlü milyarder Bezos'un garip sırrı!
İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın
2 piyasa devinden Bitcoin tahminleri: Bunlara hazırlanın!
ABD ordusunun en zayıf yönü
Almanya Merkez Bankası’ndan ‘karamsar’ açıklama
Küba sağlık sisteminde çöküş

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'dan 12 Rus şirketine yaptırım

Ukrayna'dan 12 Rus şirketine yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus devlet telekomünikasyon operatörü Rostelekom ile Vedomosti ve Moskovskiy Komsomolets gazeteleri dahil 12 Rus kuruluşuna yaptırım uyguladı.

3 Saat Önce
2021-08-24 06:09:20
Ukrayna'dan 12 Rus şirketine yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus devlet telekomünikasyon operatörü Rostelekom ile Vedomosti ve Moskovskiy Komsomolets gazeteleri dahil 12 Rus kuruluşuna yaptırım uyguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 12 Rus kuruluşuna yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Yaptırım listesine alınan şirketler Business News Media, ona ait Vedomosti gazetesi, TRK-3, Tarihi Perspektif İnceleme Vakfı, 'Vzaimopomosh' Hayır Derneği, 'Novinfo', 'Nashe Zavtra', 'Light-print', 'Narodnıye Novosti' ile 'Anna-news' oldu.

Rostelekom, Moskovskiy Komsomolets ve Novinfo'ya sadece internet sitelerine erişim kısıtlaması yaptırımı uygulanırken diğer şirketlere bunun yanında varlıkları dondurma, ticari işlemleri kısıtlama, sermaye çıkışını yasaklama, telekomünikasyon hizmetlerini sunmasını kısıtlama yaptırımları da uygulandı.

Rusya, geçen hafta Ukrayna vatandaşlarının yer aldığı yaptırım listesini genişleterek Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov'u eklemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş