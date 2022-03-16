Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Türk gemileri Azak Denizi limanlarında kalmıştı. 24 Şubat'tan beri bekletilen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle beraber dün akşam kalkıl izni alarak Karadeniz'e hareket etti.
2022-03-16 10:47:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni almasıyla Karadeniz'e seyre başladı.
Diğer gemilerin durumu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yakından takip ediliyor.
Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gemiler limanlardan çıkış yapamamıştı. .
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