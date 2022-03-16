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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme

Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Türk gemileri Azak Denizi limanlarında kalmıştı. 24 Şubat'tan beri bekletilen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle beraber dün akşam kalkıl izni alarak Karadeniz'e hareket etti.

2 Saat Önce
2022-03-16 10:47:35
Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ukrayna'nın Azak Denizi limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizciyle dün akşam kalkış izni almasıyla Karadeniz'e seyre başladı.

Diğer gemilerin durumu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yakından takip ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gemiler limanlardan çıkış yapamamıştı. .

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