DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Bakan Bilgin açıkladı
Kur korumalı mevduatın faturası belli oldu
Almanya'dan Osman Kavala’ya insan hakları ödülü
21 Mart Ekinoksu nedir? Ekinoks nasıl oluşur?
Petrol fiyatı yükselişe geçti
Kübra Par'dan kötü haber
ABD, Suudi Arabistan'ın gönlünü aldı
Ukrayna'daki kayıplar Putin'i harekete geçirdi! Hafter'den paralı asker istedi
İstanbul'da kan donduran olay! İple boğulmuş ve ağaca asılı iki ceset bulundu
Zelenskiy'nin 'Holokost' benzetmesi İsrailli bakanları öfkelendirdi
Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, bu Kudüs'te bile olabilir
Putin’e yıkıcı darbe beklemediği yerden geldi
Şeker karaborsaya düştü!
Piyasaya 369 milyar TL destek
Yatırımcıya 57,3 milyar TL dağıtılacak

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'daki kayıplar Putin'i harekete geçirdi! Hafter'den paralı asker istedi

Ukrayna'daki kayıplar Putin'i harekete geçirdi! Hafter'den paralı asker istedi

Rusya'nın Ukrayna işgalinde en önemli komutanlarını kaybeden Putin harekete geçti. Daha önce Suriye rejiminden asker talep eden Moskova yönetimi, şimdi de Libya paralı askerlerini Ukrayna'ya karşı savaşa göndermeye hazırlanıyor.

1 Saat Önce
2022-03-21 08:35:27
Ukrayna'daki kayıplar Putin'i harekete geçirdi! Hafter'den paralı asker istedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 27 gününde savaş ve diplomasi trafiği sürerken, savaştaki kayıpların artması Putin'i harekete geçirdi.

Savaşta en önemli 6 generalini kaybeden Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye rejimi Esad'dan sonra Libya ulusal ordusunun komutanı Halife Hafter'den paralı asker istedi.

Ukrayna haber sitesi 'nv-ua'nın haberine göre, Rusya, Libya paralı askerlerini Ukrayna'ya karşı savaşa göndermeye hazırlanıyor.

Site haberinde, "Ukrayna'ya karşı savaşın başlamasından bu yana, Rusya Federasyonu 15 binden fazla personelini kaybetti, bu nedenle Libya'dan paralı askerler hazırlıyor. Bu haber, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook'taki günlük özetinde doğrulandı" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkınlığı'nın açıklamasına atıfda bulunulan haberde, "Eldeki bilgilere göre, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Moskova ziyareti sırasında, Rusya Federasyonu tarafından Libyalı "gönüllülerin" Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı." denildi.

Libyalı paralı askerlerin transferinin muhtemelen özel askeri şirket Liga (eski adıyla Wagner) olan Rus Havacılık Kuvvetleri uçakları tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Reuters haber ajansı da daha önce, Suriye rejimi ordusunun bazı birimlerinin Rusya'nın saldırılarını desteklemek için Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu, ancak henüz uygun emri almadıklarını yazdı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş