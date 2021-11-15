Ukrayna: Daha fazla Bayraktar SİHA alacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 2022 yılında toplu olarak Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ise ordunun her an SİHA kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için Türkiye'den yeniden Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) satın alımı yapılacağını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Oleksiy Reznikov, “Türk ortaklarımız, Bayraktar üretiminde Ukrayna yapımı motorlar kullanacaklarını duyurdu. Önümüzdeki yıl bu araçlardan daha fazla satın almayı planlıyoruz. Bunların artık Ukrayna Bayraktarları olacağının altını çiziyorum. Yani Türkiye'de üretilecek ama Ukrayna'ya ait olacak, Ukrayna ordusuna hizmet edecekler. Çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine uygun olarak bağımsızlığımızı korumak zorundayız.” dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ise ordunun her an SİHA kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

YENİ DÖNEM İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye'nin SİHA/İHA üretiminde önde gelen firmalarından olan Baykar, insansız savaş uçağı (MİUS) için Ukrayna ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre Baykar, insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan, Ivchenko Progress Genel Müdürü Igor Kravchenko, “Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticisi. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında dünyaya yeni ve daha güçlü bir teknoloji sunacağımıza eminim.” dedi.

Öte yandan Baykar Genel müdürü Haluk Bayraktar, MS500 motoruyla Akıncı için alternatif oluşturduklarını ve SİHA'ya entegre edileceğini söyledi.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.