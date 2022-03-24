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Ukrayna’da üst düzey istifa!

Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko istifa etti. İstifa haberini doğrulayan Bakan yardımcısı istifanın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

1 Saat Önce
2022-03-24 15:45:22
Ukrayna’da üst düzey istifa!

Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko istifa etti. Ukrayna Tarım Bakanı Roman Leşenko'nun istifasını çarşamba günü sunduğu ve personelini konuyla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.

İstifa haberini doğrulayan Bakan yardımcısı istifanın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ekonomichna Pravda gazetesi, Leşenko'nun ilk yardımcısı Taras Vysotsky'nin bakan vekili olarak görev yapacağını söyledi.

Leşenko, görevine 2020'nin kasım ayında başlamıştı. .

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