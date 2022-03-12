DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pakistan ile Hindistan arasında füze gerginliği
Eski sevgilisi Grimes'ten itiraf: Musk, milyarder gibi yaşamıyor
Unkapanı Köprüsü'nde yine ayrılma yaşandı, trafiğe kapatıldı
Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Diyarbakır'da çok aşırı vaatlerde bulundu
Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'daki depremin şiddeti, üssü nedir? Hangi şehirlerden hissedildi?
ABD, Rusya karşıtı yaptırımlara katılması için İsrail'i uyardı
Türkmenistan, devlet başkanı seçimi için sandık başında
Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı... Burcu Esmersoy'un vasiyeti nedir? Burcu Esmersoy ne dedi?
Kılıçdaroğlu'ndan SİHA açıklaması: Ben Bayraktarları Erdoğan’dan önce desteklemiş biriyim
Erzurum'da korkutan deprem
Smart Enerji halka arz için onay aldı
Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı? Esra Ersoy hapse mi girecek? Esra Ersoy yakalandı mı?
Davutoğlu'ndan 'ittifak' çıkışı: Yeniden yapılanmalı
Poroşenko: Bayraktar TB2 SİHA'ları bugün Ukrayna için her şey demek

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna’da sivillerin kaldığı cami bombalandı'

Ukrayna’da sivillerin kaldığı cami bombalandı'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol kentinde içinde Türkiye vatandaşları ve çocuklar da dahil 80'den fazla kişinin bulunduğu bir caminin bombalandığını duyurdu.

3 Saat Önce
2022-03-12 12:29:28
Ukrayna’da sivillerin kaldığı cami bombalandı'

Bakanlığın paylaştığı Twitter mesajında "Muhteşem Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camii Rus işgalciler tarafından bombalandı" açıklamasında bulunulurken, camiden aralarında çocukların da bulunduğu çoğunluğu Türkiye vatandaşı 80'den fazla kişi olduğu ifade edildi.

Bombardımanın tam olarak ne zaman yapıldığı ve ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşımında bulunulmadı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş