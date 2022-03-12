Ukrayna’da sivillerin kaldığı cami bombalandı'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol kentinde içinde Türkiye vatandaşları ve çocuklar da dahil 80'den fazla kişinin bulunduğu bir caminin bombalandığını duyurdu.

Bakanlığın paylaştığı Twitter mesajında "Muhteşem Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camii Rus işgalciler tarafından bombalandı" açıklamasında bulunulurken, camiden aralarında çocukların da bulunduğu çoğunluğu Türkiye vatandaşı 80'den fazla kişi olduğu ifade edildi.

Bombardımanın tam olarak ne zaman yapıldığı ve ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşımında bulunulmadı. .