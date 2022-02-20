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Ukrayna'da sivillere 'temel savunma eğitimi'

Ukrayna-Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı 'temel askeri eğitim' vermeye devam ediyor.

25 Dakika Önce
2022-02-20 20:26:38
Ukrayna'da sivillere 'temel savunma eğitimi'

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim, Sağ Sektör Partisi'nin inisiyatifiyle gerçekleşti.

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Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

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4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.

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Katılımcılar temel askeri eğitim alırken, diğer taraftan da vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkati çekti.

"Eğitimle korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz"

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Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği ikinci kez düzenlediklerini belirtti.

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Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün bu kişiler gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenir. Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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AA .

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