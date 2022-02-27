Ukrayna'da siviller: Molotof kokteyli hazırlıyorlar

Rusya Ukrayna'ya girmesiyle birlikte tüm dünyanın kınamasını aldı. Ukrayna halkı Rus güçlerine karşı vatanını korumak için ise kendi imkanlarıyla savaşmaya devam ediyor. Halk molotof kokteyli hazırlayarak Rus askerlerine karşı direnmeye çalışıyor.