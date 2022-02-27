Ukrayna'da siviller: Molotof kokteyli hazırlıyorlar
Rusya Ukrayna'ya girmesiyle birlikte tüm dünyanın kınamasını aldı. Ukrayna halkı Rus güçlerine karşı vatanını korumak için ise kendi imkanlarıyla savaşmaya devam ediyor. Halk molotof kokteyli hazırlayarak Rus askerlerine karşı direnmeye çalışıyor.
2022-02-27 16:38:48
Ukraynalılar, Rus güçlerin başkent Kiev'e girebileceği endişesiyle savunma amaçlı molotof kokteylleri hazırlıyor.
İşgalin dördüncü gününde Kiev yakınlarında büyük patlama sesleri duyulurken büyük bir saldırının her an başlayabileceği korkusuyla yerel halk da evlerin bodrumlarına, yeraltı garajları ve metrolara sığındı.
Yetkililer de sivilleri sokaklardan uzak tutmak için sokağa çıkma yasağını pazartesi sabahına kadar uzattı.
Cumhurbaşkanlığı ofisinden de Kiev Havalimanı'nda patlamalar olduğu yönünde açıklamalar geldi.
Rus güçleri ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv'e girerken yerel yetkililer sokak çatışmalarının sürdüğünü duyurdu. .
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